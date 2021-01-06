資安服務廠商安碁資訊(6690)去年12月營收新台幣1.26億元，月增85.39%，年增38.92%，去年全年合併營收達8.03億元，較前年同期增加25.10%，同步創下歷史新高。

安碁資訊去年12月營收首度破億與去年第4季營收創下歷史新高，主要成長動能來自政府機關與金融證券產業。在政府部分主要是以風險管理為核心資通安全專法的推動，各機構單位將依預算持續編列定額的資安支出，讓組織的相關資訊系統都能獲得必要的資安防護，降低營運中斷的風險。

安碁資訊協助政府相關機構強化資通安全防護工作的資安專業顧問服務、資安平台建置服務等大型專案陸續完成驗收並進行營收認列。在金融產業主要是金管會制訂金融產業在定期資安檢測及演練的規範，因此，安碁資訊因應金融業在資安滲透測試、強化銀行APP資安控管、建立分散式阻斷服務(DDoS)攻擊的監控與事故應變機制等服務的需求成長，提供相關合規的金融資安服務讓營收貢獻持續升溫。

(時報資訊)