金門今（6）日下午接連發生2起小客車與機車相撞事故，造成2名騎士受傷送醫，其中1起在晚間下班時段，肇事黃姓駕駛涉有酒駕情事，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。

下午15時52分左右，林姓自小客車駕駛沿伯玉路4段行駛至瓊林圓環，欲左轉往尚義方向時，在圓環內與1輛沿伯玉路3段往小徑圓環方向行駛，由曾姓騎士所乘坐的普通重型機車發生擦撞，造成曾姓騎士擦傷，送醫後已無大礙，雙方均無酒精反應。

另1起則是下午6時30分許，黃姓民眾駕駛自小客車行經環島北路金大校門口附近時，不慎撞到同樣由金城往沙美方向行駛，欲左轉進入350巷口的佘姓女大生機車，造成對方人車倒地受傷送醫。黃某酒測值高達0.82，警方晚間將依公共危險罪嫌移送法辦。

金城分局長胡淑淨表示，酒駕害人也害已，呼籲民眾千萬不要以身試法，警方將持續加強路檢取締。金湖分局長何明祥也呼籲行車經過圓環時，應注意車前狀況和預防性減速，並禮讓圓環內側車道的車輛先行，以避免交通事故發生。

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(中時 )