長汎假期集結長榮航空、長榮海事博物館、長榮桂冠酒店、長榮國際儲運等集團資源，針對國小五、六年級生，於2/5-2/7首度推出三日不過夜的長榮兒童冬令營，一次了解飛行員、空服員及航海員的工作。

過去長榮航空機師、空服及空廚成人體驗營成效卓著，前來詢問孩童體驗營的家長眾多。長汎旅行社董事長陳憲弘表示，長汎假期調整課程內容，延伸推出兒童冬令營，以「職涯探索」與「生活體驗」兩大主軸設計課程，引導孩子認識航空、航海與餐廚產業，啟發職涯想像、培養未來志向。

長榮兒童冬令營特別聘請長榮航空現役空服員教官教授基本飛安知識，實際進入位於長榮空訓練中心的緊急逃生訓練艙，學習遇到亂流、失壓該如何緊急應變，也可以體驗機上餐點的送餐服務實作、美姿美儀的課程。

行程也安排由長榮海事博物館專業導覽員帶領孩子認識博物館內航海領域的船舶設備，另外也可實際駕駛航空區展示的模擬機，了解飛行員、空服員及航海員的工作。

長榮兒童冬令營每位售價11,888元，另外，針對中、南部的家庭，推出加購北上旅宿長榮桂冠酒店（台北），雙人房兩晚優惠價6,000元。於1/11前報名，可享早鳥優惠每人折1千。

(中時 )