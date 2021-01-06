從桃園車站到迴龍站的捷運棕線，原採全線8站都高架化，市府將位於鬧區的5站改採地下化，其它3站維持高架化，全長縮短為11.38公里，總經費從195.59億元提高到375.28億元，綜合規畫去年底報交通部，力拼中央核定後8年完工通車。

桃園市長鄭文燦表示，桃園捷運棕線是北北桃1小時軌道生活圈的關鍵路線，從桃園車站沿萬壽路到迴龍站，與捷運新蘆線銜接，全線高架化8站長約11.5公里，總經費約195.59億元。

鄭文燦說，市府考量棕線和主要道路台1線共構，且配合鐵路地下化及龜山區都市發展，將市區的BHR01站至BHR05站共5站、約6.1公里改採地下化，且考量萬壽路3段路寬僅14公尺，又鄰近台鐵桃園站臨時出入口及歷史建物，設站空間不足，將BHR01站移至復興路（中正路口），讓未來第二階段路網可延伸至桃園市政府，已於去年12月30日報交通部審查。

捷運局長陳文德表示，修正後地下段6.1公里、共5個車站，高架段5.28公里、共3個車站，未來尖峰班距縮短為3.5分鐘，興建總經費約為375.28億元，自償率達32.22％，經濟效益淨現值180.96億元，內在報酬率7.01％，財務、經濟具可行性，將以一次興建為目標，並採用列車速度安全控制系統及多卡通收費系統，力拼綜合規畫核定後8年完工通車，完成桃園捷運路網。

(中時 )