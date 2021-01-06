恆春鎮公所為爭取「合理的睦鄰補助」，日前發文要求軍方不得在鎮內演習，而雖知該動作無效但成功贏得關注，國防部原訂14日南下會勘，但因6日一早又炮聲隆隆，恆春居民怒轟國軍不尊重當地人，軍方當天緊急派員南下溝通。

恆春鎮長陳文弘指出，三軍聯訓基地位在恆春鎮，每年演訓時間超過其他鄉鎮，但睦鄰補助卻最少，這實在不公平，所以日前刻意發文「要求軍方停止演習」給聯訓基地指揮部，雖知無效但就是要凸顯軍方在這件事上的不公不義。

公文內容指出，「貴部睦鄰工作依對人民生活影響，酌予補助，藉以改善生活品質，促進地方發展，惟發放標準對本鎮及其不公，本鎮無法接受此不公平條件，故旨揭提報計畫本所無法照辦，囿於長年作戰演訓對本鎮地方百姓影響甚鉅，請貴部即刻檢討訓場遷移事宜，並自110年1月1日起停止本鎮行政範圍內所有武器訓練及作戰演訓。」

陳文弘強調，恆春鎮有將近10個訓場，影響範圍大不同，但卻只有1筆睦鄰補助，實在太欺負人。對此，軍方表示，演訓科目都排定好，無法延後，因此會依既定行程演習，盼居民體諒，但將於14日派員南下會勘，檢討不合理的補助狀況。

但軍方等不到預定時間，6日就緊急派員南下溝通，因當天一早炮聲隆隆即惹民怨，遭轟不尊重恆春人，但也有部分人認為國軍是為國防演習，不應無理干擾。

(中時 )