據2021財年《國防授權法案》(NDAA)，美國會要求陸軍暫停「陸軍戰鬥體適能鑑測」(ACFT)，直到對軍中各群體、招募與留營率影響的獨立評估報告出爐為止。然而，陸軍認為，現在討論國會決策的影響仍言之過早；不論如何，陸軍實施ACFT的決心與計畫從未改變，並為此準備中。

自2020年10月1日起，包含6大鑑測項目的ACFT(六角槓硬舉、站姿爆發投擲、修正版伏地挺身、25公尺衝刺／負重拖曳／負重行走、懸垂舉腿、2英里長跑)，正式取代「陸軍體適能鑑測」(APFT，包含伏地挺身、仰臥起坐與2英里長跑)，成為陸軍體測項目。

事實上，自美陸軍公布ACFT內容以來，質疑聲浪便不曾停止過，也讓國會議員指稱該方案對女性等族群不公平，恐破壞軍隊多年來兩性平等的努力，需要更多研究指出其利弊得失。

對此，美陸軍總士官長格林斯頓發布聲明指出，自國會暫停ACFT以來，官兵們對該鑑測方案未來何去何從充滿憂心，這些陸軍高層都聽到了。目前軍方正依NDAA的指示展開相關工作，包括更新訓練計畫、蒐集逾100萬筆ACFT成績以進行分析，這些都將成為作出最終決策的參考基礎。

目前，陸軍還未下令各單位停止ACFT的時間；不過，早在國會要求暫停之前，陸軍就已經宣布ACFT雖然於2020年10月正式上路，但正式列為鑑測成績要到2022年3月才開始。這除讓官兵能有更多時間準備以通過鑑測外，陸軍還趁此利用大量蒐集成績以建立數據庫，進而作為ACFT未來發展參考。

因此，陸軍認為，直到2022年3月，官兵仍有足夠時間練習以通過鑑測，實在沒有必要輕易喊停。現在雖然有很多專業分析ACFT利弊的論述，但對於獨立研究如何影響ACFT命運，現在談論仍言之過早。至於正式成績是否要到2022年3月開始計算，將由獨立研究報告來決定。

先前國會指出，ACFT因為不分年齡、性別，統一適用同一標準。對女性而言，不及格率更高。目前女性不及格率約65%，男性為10%，而遭質疑恐造成女性升遷不平等。女性最容易死當的2個項目分別為硬舉與懸垂舉腿。愛荷華州大學更建議，取消懸垂舉腿更大幅降低不及格率。

此外，包含醫療人員、軍法與網路專長人員，其任務對身體素質的要求本來就不高，是否需要採行如此「硬」的鑑測標準，也引起不少人爭議；加上軍方宣稱相關成績標準經實際研究與驗證過，然而，所有驗證的參與者都是23歲，女性僅16人，陸軍卻宣稱可準確預測8成的士兵，完全忽略軍隊由各年齡層的兩性官兵組成。

國會還質疑，對於駐紮或部署到前線或氣候惡劣的軍人來說，當地環境與任務難以經常進行體能訓練，卻要求其適用同一標準，明顯讓其處於劣勢。而對醫務人員、網路專長要求這麼高的體能標準，更是影響招募與留營率。

對此，格林斯頓表示，初期陣痛難免，獨立分析的確有助於我們完整考慮與士兵、軍方相關的各種變數。但陸軍是一支隨時可上陣的致命力量，改變訓練型態讓軍方打造更適合當前戰爭的勁旅，而ACFT正可提高此一能力。

(中時新聞網)