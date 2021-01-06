鄭人碩談演員之路。（衛視中文台提供）

鄭人碩、張書偉近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，上「大明星的打卡地圖」單元，4年前兩人入圍金鐘獎，還角逐同一獎項才認識彼此，後來真正深交是2018年拍攝電影《人面魚》，兩人片中飾演麻吉，鄭人碩看到張書偉第一句話就用台語說：「等一下要不要去吃個飯？」開啟兩人友誼之路，如今變成好友，每次講電話就是2小時起跳。

張書偉就連失戀時，都開視訊跟鄭人碩傾訴心聲，鄭人碩說當下自己的角色就是陪伴，什麼垃圾都收，話鋒一轉他不忘揶揄張書偉：「尤其天團的垃圾很難接。」鄭人碩是2000年從《台灣靈異事件》跑龍套入行，中間一度沒工作，為生活他只好去擺路邊攤、當油漆工，做了一堆兼職，但即使最苦的時候，他想當演員的想法一直都沒有改變。

鄭人碩2009年遇到虞戡平導演、張作驥導演，他說當初虞導把自己介紹給張作驥導演時，表明就是要讓他來當電影演員，張作驥導演堅持用自己的方式訓練，於是鄭人碩一路做了6年助理，所有幕後工作除了造型什麼都做過，他坦言過程中曾忿忿不平一度想把張導的公司翻掉，直到張導跟他說：「你要當站在鏡頭前面的那個人，如果不知道鏡頭後的那堆人在做什麼，你憑什麼站在鏡頭前？」這6年工作經驗轉成鄭人碩的演員養分，于美人說：「難怪你的表演這麼有深度」。

2015年鄭人碩因《醉生夢死》一片獲台北電影節最佳男配角，他表示當年拿獎意義很重大，但存在感其實沒那個重，他哽咽提及父親在他得獎前3個月就過世了，這次得獎是他人生的轉捩點，也是遺憾。2018年他開始拍商業片，演出《角頭2》前，他拜託電影公司老闆安排，讓他跟在真正的黑道大哥身邊觀察，那段時間他每天光檳榔錢就花500元以上，也因為檳榔咬太兇，後來拍完戲，乾脆把幾顆壞掉的臼齒拔掉，他笑說：「賺的錢都拿去弄牙齒了。」

(中時 )