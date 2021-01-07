記憶體測試與修復廠芯測(6786)2020年全年營收年成長高達258.19%，近期也與祥碩(5269)簽約，雙方將合作POT新應用，進一步將POT邁向高階領域。

芯測去年12月營收為699.5萬元，年增加95.45%，2020年全年營收相較2019年大幅成長258.19%，主因為生態圈受到肯定且持續擴大。

芯測表示，今年藉由與設計服務公司、記憶體IP供應商的合作，累積EDA工具導入經驗並淬鍊完整的記憶體測試與修復解決方案，且由於公司知名度提升、客戶滿意度高且工具使用上甚為便利，可加速客戶產品上市速度，因而客戶量與業績持續攀升，祥碩近期也與芯測簽約，使用其所提供的解決方案。

祥碩專精於USB、SATA與PCIe傳輸介面設計之廠商，此次採用芯測科技之EDA工具，具備記憶體修復(Memory Built-in Self Repair,BISR)及開機自我檢測(Power-on Test,POT)功能，以期縮短研發流程，加速量產時程。此外透過導入前的充份溝通，芯測科技之EDA工具導入期間短，並可針對客戶需求做客製化修改。

芯測此次與祥碩科技合作POT的新應用，得以深化了解IC設計領域，此外藉由記憶體修復功能，客戶得以優化晶片面積及增加產品良率，相較於以往IN-HOUSE之設計或其他競爭對手之EDA工具，芯測的EDA工具導入與使用便利性及精準客製化能力為兩大優勢。

(時報資訊)