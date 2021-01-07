美總統認證變世紀大混戰 各地示威活動最新畫面

美國國會6日下午舉行特別聯席會議，清點總統選舉人團票數，要確認新任美國總統，不料遭大批川粉闖入引暴亂，更有一名女子中彈。精神科醫師沈政男今(7日)則在臉書感嘆地說，美國民主走到現在，為什麼會出現川普這樣的總統，又帶來什麼教訓，值得省思；他直言，「還好，在川普有機會對台灣失望，由愛生恨之前，連任失敗了，否則，要怎麼反咬台灣，看了眼前的動亂場面，能不心驚嗎？」

沈政男看到川普支持者闖進了國會大廈的消息後，在臉書寫下想法，他認為這是全球民主這幾年走向民粹化的一部分，川普在2016的崛起，本質就是如此，卻被當成了地域、族群、階級與國家利益的代言人；連任失利對川普來說是一種自戀式傷害，好像把他踩在腳底，當然，川普再怎麼不願意接受選舉結果，接下來再怎麼亂搞，都只是這種自戀式傷害所導致的報復情緒的最後痙攣了，可以繼續抽動幾下，但改變不了現實了。

沈政男認為不只美國，英國也可能是下一波民粹浪潮的潛在火藥庫，不過，他觀察到一個有趣現象，也就是川普的自私與反覆，早就被世界各國看了出來，「但台灣卻是在過去一年裡，被他的花言巧語與大獻殷勤，迷得暈頭轉向，甘願以種種政治動作回報，為他的選情當啦啦隊，更給他的自戀情緒提供了興奮劑，火上加油。」

關於川普當總統以後的所作所為，沈政男直言，「從來就不是為了美國，更不是為了台灣，甚至不是為了任何其他人，就只是為了他自己。在過去一年，台灣就是被他當成工具了。」他說，還好，在他有機會對台灣失望，由愛生恨之前，他連任失敗了，否則，要怎麼反咬台灣，看了眼前的動亂場面，能不心驚嗎？

網友則說，「台灣就是被川普當成工具了，非常正確」、「工具人」、「讓我聯想到黨派熱衷鐵粉，這種鐵粉只有扯後腿的份」。不過，也有人認為「其實外界是在過度解讀我們政府的作為，其實政府並非如外界所想像一邊倒的在『支持』川普，政府會那麼笨嗎？」

(中時新聞網)