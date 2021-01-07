繼輝瑞疫苗後，歐盟醫藥管理局(EMA)在周三批准了美國莫德納(Moderna)新冠肺炎疫苗，在歐洲疫情急速燃燒之際，預計下周開始，歐洲民眾將可以接種莫德納疫苗。

歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周三表示，有了莫德納疫苗，歐盟將再增加1.6億劑的幫助，更多劑疫苗將繼續過來。歐盟批准了莫德納針對18歲以上民眾的使用，莫德納表示，首批將在下周提交給歐洲國家。

歐盟為第四個授權莫德納疫苗的經濟體，先前有美國、加拿大、以色列的批准。莫德納表示，目前有新加坡、瑞士、英國正在審核該公司疫苗。

與先前歐盟批准的輝瑞疫苗相同，莫德納使用mRNA(信使核糖核酸)技術。歐盟對輝瑞和莫德納皆提供有條件的市場批准，而非英國的超快速緊急使用批准，歐盟監管單位表示，這需要更詳細數據研究。

莫德納股價周三在紐約早盤上漲了4%，收漲6.48%。

歐盟已經下訂了1.6億劑莫德納疫苗，足夠為歐洲8000萬人進行接種，然對4.5億人口的歐洲仍不夠。

莫德納必須在冷藏冰凍下運送，但不需要像輝瑞疫苗那樣在超低溫儲存，可以在一般冰箱冷藏下保存。倫敦一醫學院教授Evans表示，莫德納可以在冰箱存放30天，一旦處於室溫狀態，就必須在18小時內使用。

莫德納疫苗為兩劑式的使用，間隔時間約在28天。與輝瑞疫苗相同，莫德納依賴於在數周內能產生和製造聚合基因。

(時報資訊)