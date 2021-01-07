金牛來報到，中央銀行宣布，生肖紀念套幣第三輪第五套牛年套幣登場，每套定價1,800元，發行量再降至10萬套，且首度採雙軌並行銷售，於1月7日網路5萬套開賣，21日在台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃公開發售5萬套，每人每次限購1套。

央行發行局局長施遵驊表示，央行自2005年起，每年農曆春節前發售的第二輪生肖紀念套幣系列，深受各界喜愛，因應民眾收藏需要，繼續推出第三輪生肖紀念套幣系列，2021年為第五套「辛丑牛年生肖紀念套幣」。

這次牛年生肖套幣組合為1枚銀幣及1枚銅合金幣，面額各為100元及10元，套幣採用先進的技術鑄造，展現多元鑄製工藝之美。施遵驊指出，銀幣含銀1盎司，正面是局部鍍金的「牛」圖案主題，背面為高雄前鎮地區極具地方特色的民俗活動「戲獅甲」，銅合金幣正面以生肖牛為主構圖，背面為部分上彩的「百合花」。

生肖套幣包裝盒底座及展示架結合成一體，豎立時可做雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並且以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具 珍藏價值。施遵驊強調，生肖套幣並非以營利為目的，這次訂價也比照2020年的鼠年套幣，主要是反映生產及銷售成本。

施遵驊進一步說明，有關網路線上預購，每人最多可申購5套，台銀即日起在該行網站設「辛丑牛年生肖紀念套幣網路預購系統網站」，預購期間自1月7日中午12時起至1月13日中午12時止。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月14日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月18日15時30分止，完成繳款者，可於1月21日起1個月內至選定的台銀分行領取。

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