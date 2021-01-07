新天地（8940）受疫情影響，2020年前三季每股虧損2.08元；不過，新天地自結10月單月EPS達0.44元，不僅第四季轉盈有望，以及進入2021年第一季喜迎尾牙春酒旺季，業績可望逐季回溫，今日早盤股價最高上漲約4％。

全台飯店餐飲產業2020年受到疫情衝擊，導致春酒、婚宴及宴會訂單紛紛取消及遞延，新天地2020年前三季營收大受影響，稅後淨損1.4億元，每股淨損2.08元

不過，隨著國內疫情趨穩、防疫措施鬆綁，婚宴及宴會訂單逐步回溫，新天地整體營運於2020年第二季落底、第三季起谷底回溫、第四季業績轉強，2020年整體合併營收10.17億元，年減逾33％。

新天地2020年自10月起營運出現轉機，自結10月EPS達0.44元；前10月每股淨損縮減至1.64元。

法人認為，2020年第四季進入尾牙聚餐旺季，加上婚宴遞延效應於第四季發酵，有助於帶動新天地營運好轉，第四季獲利可期，2020年虧損金額可望明顯縮減。

(工商 )