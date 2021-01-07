在「反光鏡菩薩」張秀雄的啟發下，宋侑芩和余依軒兩名大學生組團，環島3週走遍台灣19個縣市，擦拭333面反光鏡，用行動守護眾多用路人的安全。

教育部青年發展署推動「青年壯遊台灣─尋找感動地圖實踐計畫」，鼓勵青年自行規劃多元面向的壯遊企劃，開拓視野、培養自主及團隊合作能力，同時探索台灣在地文化特色，入選團隊還可獲得實踐獎金。

元智大學學生宋侑芩和台灣師範大學學生余依軒組成「咪露de澎」團隊，受到長年擦拭反光鏡被稱為「反光鏡菩薩」的張秀雄啟發，兩人決定加入守護台灣用路人安全的行列，帶著長柄刷，開啟騎機車擦拭反光鏡的環島之旅，並獲得感動地圖實踐計畫成果競賽最大獎「感動五燈獎」。

宋侑芩和余依軒從桃園出發，沿路擦拭反光鏡，常遇到居民好奇觀看，還有人誤以為這是新職業，途中曾遭遇狂風暴雨、颱風天、機車故障、手機泡水等狀況，要前往蘭嶼時，也因天氣不佳而導致航班取消，甚至還出了一場車禍，雖然兩人飽受驚嚇，卻沒有阻止她們繼續的決心。

宋侑芩和余依軒提到，儘管環島途中接二連三發生很多突發狀況，但兩人沒有放棄，因為有許多溫暖陪伴她們，包括給她們鼓勵的路人、貼心幫助她們的警察，還有沿途借宿的朋友家人等，成為環島途中堅強後盾，讓她們更堅定。

「幸福的人不是因為擁有的多，而是對再平凡不過的事物都能感受細微。」宋侑芩和余依軒在環島3週旅程中走遍台灣19個縣市，擦拭333面反光鏡，照亮眾多用路人的安全，還統計損壞的反光鏡，向政府單位回報，同時更透過粉絲專頁貼文，幫助民眾瞭解反光鏡的重要性。

青年署表示，110年尋找感動地圖實踐計畫即日起至110年3月25日徵件，歡迎關懷這片土地的青年自組團隊，進行壯遊提案，高中職在學學生可報名「扎根種子組」，18至35歲青年報名「圓夢青年組」，入選團隊可獲實踐獎金。（編輯：管中維）1100107

(中央社)