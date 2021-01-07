澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四表示，澳州預計於2月開始接種首批新冠肺炎疫苗。在該國兩大州正試圖遏阻疫情擴散之際，澳洲正準備加快疫苖接種計畫。

莫里森表示，澳洲藥品監管機構可望在1月底前批准使用輝瑞的新冠疫苗，首批疫苗將於幾周內配發。他並表示：「我們已準備好，預計可以在2月中下旬開始接種疫苗」。

該國在本周早些時候宣布，計畫在3月展開疫苗接種工作。

澳洲已經訂購1000萬劑輝瑞疫苗，亦與阿斯利康（AstraZeneca ）達成協議，讓其疫苗在澳洲本地生產。

莫里森表示，阿斯利康疫苗可望在2月獲得監管機關批准使用。待兩款疫苖都獲准後，澳洲的目標是每周為80,000人接種疫苗，並在接下來4到6周內擴大接種，預計到3月底可為400萬人接種。

在加快疫苖接種工作的同時，全球疫情持續飆升也令人感到擔憂。莫里森表示，澳洲政府將提前一個月於本周五召開國家內閣會議，以設法防止更具傳染性的英國變種病毒傳播。少數從國外入境的旅客，已經確診感染英國變種病毒。

莫里森周三晚間在臉書發文表示，這次內閣會議將討論一項提案，以加強對海外返國之澳洲公民與居民的旅行規則。自去年3月以來，澳洲已經禁止所有非公民與非永久居民入境。澳洲媒體報導，政府擬強制要求所有國際旅客登機之前，必須先進行新冠狀病毒檢測。

(時報資訊)