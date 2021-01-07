新冠肺炎疫情衝擊下，第一線醫護人員撐起防護網，為民眾的安全把關，其中收治個案數最多的醫院是部立桃園醫院，至今收治了約170感染者，而台大醫院則守在後方，治療大部分的重症個案。今2家防疫菁英醫院簽署行政契約備忘錄，將台大的資訊系統導入桃園醫院，盼提升醫院的運作、病人的安全、醫療的品質，同時也為智慧醫療的推動立下根基。

台灣大學副校長張上淳回憶起自己剛畢業的年代，當時台大醫院和國際大廠合作，資訊系統長期用下來還是不夠理想，後來在電資學院老師的幫助下，台大建立了出自己的一套資訊系統。2003年，以Microsoft .NET重新開發，翻新已運作20幾年的大型主機架構，使系統全面走向開放式架構，並以此為基礎，導入當時鮮少成功案例的SOA。

張上淳說，台大醫院的資訊系統剛開始還不是很friendly，後來越改越好，同仁論調到分院上班後會比較資訊系統，一比較發現台大新開發的系統更好用，整個台大體系也就全部轉換成自行開發的系統。 台大醫院院長吳明賢說，資訊系統對醫院的運作很重要，牽涉醫療品質和病人安全，隨著醫療推陳出新，如果沒有好的系統，行政、實務和管理就會出問題。

今日台大醫院首次與非體系醫院，部立桃園醫院展開跨院合作，雙方簽訂行政契約備忘錄，成立跨院資訊工作小組。桃園醫院院長徐永年說，自己從醫30多年，系統從年輕就沒改過，現在不改不行，先前桃園醫院也有努力和外面的人合作，但有很多考慮，好在經過多人推薦台灣最聰明的人使用的系統，這對我們來說是很大的鼓舞。

徐永年表示，資訊系統掌管資訊的傳遞，如能及時、迅速、正確，對醫院的運作，尤其對病人安全、醫療品質會有更多的保證，未來要推動智慧醫療也能有更好的平台，預計要花一年的時間，桃園醫院就能完成資訊系統的更新。

(中時 )