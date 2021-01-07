二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議。（謝佳潾攝）

二戰遺址「石頭營」種電爭議不斷，文史工作者發現第3期工程有假墳墓等軍事陣地，連英國遺跡研究者都驚嘆，縣議員蔣月惠7日會同2人領枋寮鄉民到場演行動劇抗議，要求光電業者停工以保護完整文資，但業者澄清此非案場範圍。

石頭營的文資身分尚在審議中，但民眾的抗議行動並未停擺，且還引發外籍人士的關注，現居台東的英國遺跡研究者David得知文史工作者林炫耀發現有假墳墓、假土地公廟等軍事陣地後，不僅加入保護遺址行列，且還到場聲援。

「我想開國際記者會讓大家知道石頭營！」David對各國的二戰遺跡有深入研究，也拍攝許多相關紀錄片在世界廣傳，他說，當他親眼見到石頭營保有完整的二戰遺跡時，除了驚訝就是讚嘆，這是世界級遺產，必須好好保存，相信世界各地人士會對它感興趣，都會想來台灣參觀。

「石頭營保護了台灣人半世紀。」林炫耀指出，從二戰到國民政府來台，石頭營一直都是軍事要塞，直到2005年才解編歸屏縣府，而今不知為何淪落財團手中成了光電廠，發展綠能光電是好事，但要選在對的地方，而非蓋在文化資產上。

蔣月惠則呼籲，歷史是需要時間來累積，文化資產是留給後代子孫的教育基石，請投資此電廠工程的台灣人壽、富邦人壽，應有良好的企業責任，慎重檢討為求獲利而在歷史文化資產上蓋光電廠的必要性。

對此，業者澄清，「這些遺址都不在案場範圍內」，並稱目前依文資法規定，就是靜待屏東縣政府文資審議結果，而蔣議員召開行動劇的地點，應為私人土地，進入應得到所有權人同意，尊重私有財產權。

(中時 )