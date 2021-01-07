美國貿易代表署（USTR）周三表示，印度、義大利與土耳其採取的數位服務稅歧視美國公司，且不符合國際稅負原則，並暗示不排除祭出報復性關稅。

美國貿易代表署周三公布對數位稅進行的「301條款」調查結果，並表示雖然目前不採取具體行動，但「將繼續評估所有可行選項」。

上述案件是美國貿易代表署仍在進行中的數項「301條款」調查之一。這些調查可能促使美國在川普總統卸任之前，或拜登政府執政初期祭出關稅。在這些審查之中，也包括對法國數位服務稅進行更深入的調查。

美國貿易代表署已經設定1月6日為最後期限，將對法國化妝品、手提包等每年進口價值約達13億美元的產品徵收25%關稅，做為對法國數位稅的反制。

不過截至周三晚間，美國是否將按原訂計畫開始對法國產品課徵這些關稅仍不得而知。負責關稅的美國貿易代表署與美國海關及邊境保衛局，尚未回應媒體的置評請求。

美國貿易代表署在調查後判定，法國、印度、義大利與土耳其開徵數位稅，對谷歌、臉書、蘋果與亞馬遜等美國大型科技公司是歧視之舉。

該機關在其最新的報告指出，印度、義大利和土耳其實施的數位稅「不合理」，因為與國際稅負原則不符，例如該數位稅以營收而非獲利作為稅基、涉及「域外管轄」，以及未能提供稅負的確定性。

(時報資訊)