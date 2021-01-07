何姓單車騎士和朋友跑北投紗帽山，因輾過路面坑洞爆胎，重心不穩摔倒遭對向汽車撞死。何男父母認為台北市政府新建工程處維護不當，提告請求國賠，台北地院審結，判新工處要賠295萬餘元，可上訴。

何男父母主張，新工處負責監督、巡察、養護道路，卻疏未維護紗帽路的路面平整，害他兒子的單車被坑洞勾爆胎，進而導致死亡車禍發生，故向新工處求償殯葬費、扶養費、精神慰撫金共1075萬1392元。

新工處抗辯，依據檢方調查結果，事故發生前已有其他自行車順暢通過，堪認路面並非不能騎乘單車，就算新工處管理上有缺失，顯然與車禍沒有因果關係，且何男疏未注意車前車狀況，也有過失。

法官認為，根據對向車行車紀錄器影像，可知何男確實因後輪碰撞路面邊緣的黑色坑洞，才失去平衡跌倒；警方前往現場測量，該坑洞深達3公分，何男單車後輪的照片則有破洞情事，可見車禍與坑洞有因果關係，新工處確有疏失。

不過，車禍經鑑定後，何男疏未注意路面狀況是肇事主因，應負70％過失責任，法官減算金額後，判新工處應賠何男父母295萬7320元。

(中時 )