美國民主黨在喬治亞州兩席參議員決選大獲全勝，十年來首度拿下國會主控權。高盛預料，未來民主黨握有立法優勢，國會2021年將再通過規模6,000億美元的振興法案，民眾紓困金有望加碼至2,000美元。

在囊括喬治亞州2席後，民主黨在參院席次與共和黨皆為50席，但副總統當選人賀錦麗未來可在重要表決投下關鍵票，意味拜登政府迎向完全執政，立法、內閣人選皆無須共和黨支持即可過關。

高盛分析師指出，之前因共和黨反對、未被列入的紓困內容，如今可望再獲提案通過，包括向州和地方政府的補助、進一步延長聯邦失業救濟期限、學貸紓困以及額外的營養補貼計畫。

美國總統川普2020年底簽署9,000億美元的新冠紓困案，包括國民每人發放600美元的振興支票，但川普與民主黨都曾表態支持此金額應調高到2,000元，分析師認為，由民主黨主導的國會將使此案順利過關。

(工商 )