士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

北市具有指標性的士林夜市，過去吸引不少國內外旅客前來。隨著觀光客銳減、疫情衝擊下，加上房東漲租不願降價，近年一級戰區路段出現「骨牌式退租潮」，近年商圈屢爆消費爭議，外界都將矛頭指向夜市水果攤是罪魁禍首之一，因此商譽一落千丈，在2019年9月慘澹紛紛收場走人。但有知情人士向《中時新聞網》記者爆料，這些水果攤其實已經有計畫在疫情過後死灰復燃，捲土重來重新營業。

士林夜市坑殺水果攤，知情攤商透露，疑疫情後捲土重來。(照片/游定剛 拍攝)

據了解，士林夜市全盛時期攤商、店家達2700多家，疫情爆發至今，已近500家關門大吉；原本假日來客量可達10萬人，現在僅剩10分之一，不少攤商撐不下去只好歇業。

士林夜市文林路上店面招租廣告林立。(照片/游定剛 拍攝)

士林商圈理事長蘇文山近日接受媒體訪問，談及現切水果攤就是造成觀光客不來的最大兇手，很怕死灰復燃，而過去不少業者，為拚翻桌率，食材口味、品質及服務態度欠佳，外地旅客都認為士林夜市「變質了」。而地方社團也有不少在地人負評反彈聲浪。

士林夜市精華路段近年爆出「骨牌式倒店潮」。(照片/游定剛 拍攝)

一袋$1089！士林夜市水果攤又爆噱韓客 柯文哲：商圈應自治 王世堅狂轟柯：講什麼鳥話

過去專販售高價牟取暴利18攤水果攤，雖已退出商圈多時，卻早已重創觀光形象。不過，有知情人士向《中時新聞網》爆料，以前最常上新聞，夜市口、超商旁的那攤老闆，從前手上同時有4攤，一慣手法店員聘請外籍人士，並以簡單英文溝通、比手畫腳半強迫國外客購買。此外，黑心業者扣除每月超過10萬元攤租及人事成本外，一個月可淨賺百萬，年收超過1千萬，老闆更計畫疫情後，要在商圈捲土重來。銷聲匿跡多時「天價水果攤」是否重出江湖?也引起士林商圈高度的關注。

(中時新聞網)