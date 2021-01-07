美國總統川普的大批支持者闖入國會大廈，企圖阻止國會認證總統當選人拜登勝選，與警方爆發衝突，成功控制國會大廈4小時。衝突後4人死亡、52人被捕，其中一名示威女子被國會警察開槍擊斃。媒體人蔡詩萍批評，川普還是在玩弄兩面手法，不承認敗選，又要把責任都歸咎給激動民眾；他也認為，大選中投給川普的選票，會全部都支持他「賴著不走」嗎？應該不致於吧。

蔡詩萍在臉書貼文表示，看見川普的支持者衝進國會大廈，台灣的民眾不會陌生，但美國的人民肯定嚇一跳。川普在事發之際，發表了一份不痛不癢的聲明，要支持者go home，但仍對自己的大選敗北，不肯承認。他還是在玩弄兩面手法，一則不承認敗選，挾持共和黨同志，強調大選舞弊，激動支持者的情緒；另外，又要把責任都歸咎給激動的民眾，而非自己的操弄。

蔡詩萍指出，川普不會玩完美國民主，只會玩殘他自己的定位。自始至終，他就是這整個事件的操控者。對付這種粗魯的民主敵人，民主可以克服這危機。投給拜登的8千萬票，不可能支持他；再來，大選中投給川普的選票，會全部都支持他「賴著不走」嗎？應該不致於吧；再發生衝進國會的衝突事件，又會失去多少共和黨選民的支持？不會少吧！川普這場鬧劇，反而迫使共和黨與他劃清界線，逼使他的支持者內部分化。

網友認為，「臨下台前的拚死一博自然有他自己的盤算，但事與願違，不僅沒扳回一點局面，反倒喚醒了共和黨支持者。」、「不過我是認為過去4年，美國主流媒體敵視川粉的態度，而不去關懷他們的生活困境，也是煉成鋼鐵川粉的原因之一，正是有這群狂熱粉絲，川普才有選輸還能搞民粹的能量。」

「川普不會玩完美國民主，只會玩殘他自己的定位！」 看見川普的支持者，衝進國會大廈，台灣的民眾不會陌生，但美國的人民肯定嚇一跳。 川普在事發之際，發表了一份不痛不癢的聲明，要支持者go... 由蔡詩萍發佈於 2021年1月7日 星期四

(中時新聞網)