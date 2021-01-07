高雄市小港區傳怪味！位於店陽街與南北路交叉路口，今日傍晚傳出疑似瓦斯味道，南鎮瓦斯公司、以及高雄市府經發局，目前已到場了解狀況，並灑水戒備中。

昆凌性感露面撇孕味首回應： 肚子沒那麼大
濃濃歷史味 羅東森林書店1月8日開幕

(中時新聞網)

#瓦斯 #灑水 #怪味 #高雄小港 #消防員