高雄小港傳瓦斯怪味！消防員全面警戒灑水 19:022021/01/07 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄小港傳瓦斯怪味！消防員全面警戒灑水 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市小港區傳怪味！位於店陽街與南北路交叉路口，今日傍晚傳出疑似瓦斯味道，南鎮瓦斯公司、以及高雄市府經發局，目前已到場了解狀況，並灑水戒備中。 昆凌性感露面撇孕味首回應： 肚子沒那麼大 濃濃歷史味 羅東森林書店1月8日開幕 (中時新聞網) #瓦斯 #灑水 #怪味 #高雄小港 #消防員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 按摩妹遭下藥迷姦 男友聞出胸部有口水味揪出惡狼 08:432021/01/06 社會 高雄大社火警 27歲女疑跳樓逃生摔死 08:392021/01/06 社會 警察、情報及鐵路人員考試 6／19-6／21登場 14:382021/01/07 政治 星座搭配節氣 屏縣府推特色農民曆 15:102021/01/06 寶島 天降超巨型蜂巢橫躺路面 空巢無蜂群眾人虛驚 13:172021/01/06 社會 李遠哲意外扯出綠營2奇葩 藍委驚呼：20年目睹之怪現象 10:082021/01/07 政治 富王鴨肉嗆道歉就是你爹 162字狠酸台網友愛出征 08:202021/01/07 生活 台電收回借地將拍賣 高雄老人據點被迫撤除 16:362021/01/07 寶島 畫面曝光！外送員深夜趕單 過彎自撞電線桿噴飛亡 11:472021/01/07 社會 富王鴨肉店Line貼圖遭退件 設計師親曝原因 16:022021/01/06 生活 到職未滿1月 菜鳥警察協尋民眾搶救一命 09:442021/01/07 社會 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 影》寒流來襲水氣足 宜蘭太平山下雪了 - 社會 潤滑劑遭正宮加朝天椒 清潔阿姨目睹偷腥：2人邊哭邊沖 - 社會 雲林驚見「美麗紅色河流」 空拍機拍到源頭居民傻眼 - 地方萬象 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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