繼去年交出超過7000台的來台最高掛牌數，台灣SKODA再度出招，隨著SUV家族日益壯大，繼KODIAQ 在2021年式提昇配備之後，台灣SKODA端出KAROQ黑熊特仕版，讓這個被台灣消費者暱稱為「熊熊家族」的SUV車系更具競爭力，全力衝刺今年掛牌數超越去年水準，再寫新高記錄。

隨著生活型態改變，SUV車款逐漸取代傳統房車的市場，SKODA 自2017年起陸續推出KODIAQ、KAROQ、KAMIQ三款SUV，並獲得消費者一致好評。也由於承襲了K開頭Q結尾的命名原則，讓台灣車主從KODIAQ的棕熊開始，自動將SKODA旗下這三款SUV歸類於「熊熊家族」，也因此開啟了SKODA Taiwan打造KAROQ黑熊特仕版的契機。

此次推出的KAROQ黑熊特仕版除了擁有CNS第三代資訊娛樂系統之外，懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤 (音響及電話控制)皆成為全車系標準配備。而之前在入門車款列為選配的車側盲點警示系統以及後方來車警示系統，此次在同樣屬於入門款的「劍山黑熊版」已成為標配；而較高階的「雪山黑熊版」與「玉山黑熊版」更納入360度 Area View全車俯瞰顯影警示系統，讓黑熊特仕版的安全級數更上層樓！此外，劍山黑熊版以及雪山黑熊版配置215 ／ 55 R 17輪胎尺寸，最高規格的KAROQ玉山黑熊版則升級至225 ／ 40 R 19。

KAROQ黑熊特仕版搭載最新版本的1.5 TSI EVO汽油渦輪增壓引擎，擁有150匹馬力以及25.5公斤米之最大動力輸出，搭配七速DSG雙離合器自動手排變速系統，自靜止至100km／h加速所需時間為9.0秒，極速可達205km／h。而在經濟部能源局所公布的能源效率標示中，KAROQ也以每公升16.0公里的油耗測試值，效率等級拿到第一級。

考慮到台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。SKODA全台經銷商聯誼會特地提出「黑熊夢想計畫」：SKODA經銷商共準備10輛KAROQ黑熊特仕版，自即日起至2021年2月28日止，只要提出相關的黑熊守護計畫，經SKODA內部審核通過，即可在這一年內免費利用KAROQ共同完成這項計畫。

(中時 )