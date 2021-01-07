31歲的楊小黎近期忙拍《國際橋牌社2》及主持節目《在台灣的故事》，7日出席代言保養品活動時，單身6年的她笑稱2021年先「嫁給」保養品牌，更直言因為有在保養，桃花運越來越好，甚至吸引不少「姐控」的弟弟，自己則不排斥姊弟戀，目前有位機師積極追求，兩人有發展可能？她說：「他很有心啦，交個朋友，有好消息會跟大家說，不會被拍到才變真的」。

楊小黎希望另一半膚質好、挺鼻，偏愛斯文型、善良幽默以及「身心靈契合」。過往被追求經驗，有些看似「浪漫」招數，對她反而是地雷。她回憶曾有一位男生說要帶她到海邊看煙火，她好奇煙火哪裡來，背著後背包的男生笑答：「就在我背上」，讓楊小黎很吃驚：「如果點火，你就會飛起來」。還有遇過後車箱放滿汽球，一打開全飛出來，超怕氣球爆炸的她立刻跑遠。

楊小黎今年原有10場尾牙，其中數場為大型尾牙，為此她特地砸10萬元從國外訂製禮服，因疫情關係全被取消，她自嘲「百萬掰掰」，也苦笑：「人生第一次簽這麼多合約取消書。」但她透露廠商暖心，雖取消2021尾牙，但又立刻附上2022尾牙合約書，她也盼疫情能趕快度過。

楊小黎過去是童星出身，擺脫「肉感童星」標籤，近期努力保養健身，今小露事業線秀性感，也透露今年有計劃推出新書，過去因明星身份從小被霸凌到大，一度害怕對面人群，直到25歲後慢慢衝撞自己的舒適圈，表達想法、爭取不公平的事，轉變中凸顯個人價值，妙喻「從台灣阿信，變成獨立自主女性，像《慾望城市》凱莉那樣」。

楊小黎透露因為保養得宜，近期桃花運不錯。（許政榆攝）

(中時 )