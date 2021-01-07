美國國務卿蓬佩奧今(7)日宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣，該消息立即引發兩岸政壇關切後續效應。美軍退役上將詹姆斯·溫尼菲爾德和前中情局副局長麥克·莫雷爾，去年8月曾在美國海軍學院《議事錄》期刊撰文示警，共軍可能在2021年1月19至21日，美總統交接期的三天內，出兵解決台灣問題。現在川普在下台之際又出招挑釁中國大陸，資深媒體人黃暐瀚對此憂心指出，台灣時間20日，將可能是台海情勢最危險的時間。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft），將訪問台灣。（圖／擷取自克拉夫特推特）

蓬佩奧在聲明中指出，克拉芙特曾在去年9月16日與我駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐、進行「歷史性」會晤。據悉，當時她表示，台灣「應該像其他任何人一樣得以參與聯合國事務」，並承諾協助台灣參與聯合國事務。

對於美國駐聯大使將訪台及美國川粉在當日暴動中揮舞我國旗。黃暐瀚7日出席TVBS政論節目《新聞大白話》，被主持人錢怡君問及，大陸解放軍是否真可能在美國總統交接期間，在台海發生重大「事端」？

黃暐瀚回應，他非常關注美軍退役上將警告台海可能發生的「事端」，因為若換算台灣時間來看，這3天中，最可能的時間就是1月20日。以7日發生「川粉暴動強佔國會山莊大樓」的事情來看，美國現在的確是越來越亂了，但是中國大陸有必要配合美國做這些事情嗎？他認為，這2件事的基礎因果應該分開來看，美國總統交接這3天的確很亂，他雖不覺得會因此爆發台海衝突，但還是呼籲大家密切注意。

(中時新聞網)