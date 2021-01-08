美國國會正式認證拜登勝選，民主黨全面執政，美國投資人預期後續將有更多財政刺激措施感到樂觀，收盤四大指數漲幅介於+0.69%~+3.86%之間。其中，科技股表現亮眼，APPLE、FB、GOOGLE、INTEL、美光、高通上漲超過2%。台積電ADR上漲5.03 %、聯電ADR上漲1.90%。

周四台股小開高後，在台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)與台塑四寶等權值股推升，盤中再創15270.40點新高，終場加權指數收在15,214.00點，上漲1.54%，創收盤新高價。

周四OTC指數開高走高，收盤上漲1.01%，報收186.13點，目前短壓為周三的前波高點187.99。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收吞噬長紅K棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量億元，後續仍需維持價量同勢為宜。

(3)、技術指標：日KD指標、MACD柱狀體同步上揚。

觀盤重點，國際指數持續創高，多方氣勢強勁，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的；但中長期選股建議仍是以具成長性的電子權值股、封測、鋼鐵、車用、半導體設備、Mini LED為主軸，避免過度追高。

(時報資訊)