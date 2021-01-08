WhatsApp在2014年被Facebook以驚人天價190億美金收購。當時WhatsApp使用者最不想見到的一日，恐怕已近在眼前。Facebook近日修改WhatApp用戶條款與隱私政策，並指出將會在2月8日生效。使用者唯一的選擇就是按下同意，不然日後使用WhatsApp的權益將會受到影響，最嚴重可能是帳號會被刪除。

WhatsApp在7日使用者發出提醒，當WhatsApp用戶開啟App時，即會跳出他們將更新服務條款以及隱私政策的提示。指出相關內容將有3大修改方向，包含WhatsApp將如何處理用戶資料、企業帳號如何利用Facebook儲存以及管理WhatsApp的對話紀錄，以及WhatsApp如何跟母公司Facebook合作來提供高度整合的WhatsApp給用戶。

WhatsApp啟動後會跳出提醒，指出將修改服務條款以及隱私政策。右為官網說明。（手機截圖）

而具體來說，就是要強制WhatsApp與Facebook共享更多數據。事實上2020年7月WhatsApp就開始與Facebook共享資料，但是當時WhatsApp用戶可以選擇退出這項計畫。如今，這卻成為了強制條款，沒有提供用戶其他選擇。根據Facebook說明，這項改動將會在2月8日生效，WhatsApp使用者必須要在期限前同意新的政策，不然就無法再繼續使用WhatsApp，甚至有可能帳戶遭到刪除。

在新的政策下，WhatsApp將與Facebook共享的資訊包含：WhatsApp帳戶資訊、電話號碼、服務相關資訊（service-related information）、使用服務時如何跟其他人（包含企業）互動的資訊（interaction information）、設備訊息，甚至包含IP位置等都會跟Facebook共享。此外，在取得用戶同意後所獲取的資料，也將與Facebook共享。

在疫情影響下，能與身邊親朋好友互動溝通的管道，都至關重要。在此前提下，WhatsApp用戶被迫需要同意與Facebook共享資料，不然唯一命運可能是帳號遭到刪除，恐怕將引起不少人不滿。

WhatsApp's new terms of service mean it will be sharing personal user data with its parent company Facebook.



(So now might be a good time to switch to Signal) https://t.co/80uVOJOZBp — WIRED UK (@WiredUK) January 7, 2021

WhatsApp new terms and conditions. Sharing more data with Facebook companies — Lo'Dreams (@LoudimaD) January 7, 2021

I convinced 5 people today to switch over to Telegram. You know what they said?



"Holy shit this app is so much nicer than WhatsApp."



"Whoooaah the desktop client doesn't need my phone to be connected?!"



"Wait. There is video calling with the desktop client?!" — peerrich.com (@peer_rich) January 7, 2021

This is encouraging to see. If all of my friends switch and join me on Signal, my problem with whatsapp's new terms of service will be magically solved. https://t.co/mkfuiOxjdX — nissa szabo (@NissaSzabo) January 7, 2021

在Twitter上，WhatsApp宣佈推出新版服務款以及隱私政策的作法，已引發討論。有用戶認為這是要強迫他們在接受新條款與跟朋友保持聯絡中做選擇。有不少Twitter用戶則是開始分享自己轉換到其他即時通訊平台的心得，以及煩惱著如何說服親朋好友也一起加入。也有些用戶已開始擔心，若是不接受新版條款，會在多久之後被踢出WhatsApp。

(科技)