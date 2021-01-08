雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

今年入冬以來最強寒流，凍結全台灣！連海拔不到1000公尺的山區都降下大雪。中央氣象局持續發布低溫特報，且提出警告，這波寒流「才剛剛開始」，即起到9日清晨是最冷的時候，局部地區下探6度，網友形容，「全台不是10度就是正準備降到10度」，跟待在冰箱裡差不多。

這波寒流有多冷，從北部、中部山區降下大雪就知道，連高度僅800多公尺的七星山都共襄盛舉，可見「帶水的冷氣團」威力有多大。根據氣象局觀測，至少8個氣象站都測到冬季以來最低溫，而且還沒結束。

寒流威力最強大的時間，落在即刻起至9日清晨，在逐漸由濕冷轉乾冷的過程中，若輻射冷卻效應明顯，體感會更冷！預估雪況8日下午起趨緩，但冷氣團持續籠罩，民眾絕對不能掉以輕心，務必做好保暖準備。

臉書粉絲專頁「天氣即時預報」指出，即起到9日清晨，全台平地氣溫偏低，北部、宜蘭、中部郊區6至8度；中部市區、金門7至12度；台南、高雄郊區、花蓮、澎湖10至12度，就算到了中午，大概有半個台灣的高溫都不超過10度。

隨著水氣減少，雪不再下，今晚僅東部、恆春半島、大台北盆地東側有短暫降雨。10日氣溫稍微回升，緊接著11日再一波冷氣團南下、16日還有第三波。這兩波冷空氣「就算寒流未滿，也至少強烈大陸冷氣團以上」，數波攻勢，千萬注意。

寒流還沒結束，即起至明晨最強。（翻攝天氣即時預報臉書）

(中時新聞網)