川普政府禁止美國投資具有軍方背景的中國公司行政命令將更趨嚴格，據傳最新草案規範，美國投資者必須在2021年11月11日之前完全剝離所持有的黑名單企業投資。

路透引述知情人士透露，川普政府官員計畫討論擴大對中國投資的禁令。國防部、國務院和財政部官員將考慮對2020年11月發布的這項行政令進行調整。五位消息人士稱，這項行政令在尋求遵守該指令的投資者和公司中引發困惑。

兩名消息人士稱，美國可能會討論的修正草案將明確規定，美國投資者必須在2021年11月11日之前完全剝離持有黑名單上企業的相關投資。如果獲得批準，這項修訂提案將大幅擴大該行政令的範圍。目前，該指令只規定美國投資者必須在上述日期前停止購買被列入黑名單企業的證券。

目前尚不清楚此次會議是否會做出任何最終決定。美國國務院和財政部沒有立即回應置評請求，國防部也未予置評。

(工商 )