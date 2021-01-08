日本股市8日早盤飆升至30年新高，因市場對拜登所領導的新政府，另輪紓困方案感到樂觀，加上半導體需求前景改善，投資人對高風險的接受度，也日益增加所致。日經225指數早盤收27,965.5點，上漲475.37點，漲幅1.73%。東證股價指數早盤暫收1,844.53點，上漲18.23點，漲幅1%。

8日開盤不久，日經就飆升至1990年8月以來最高水位，科技類股，原物料和金融股領漲。東証也創自2018年2月以來最高價位。

本周，拜登的民主黨一步步掌控美國國會控制權後，全球股市表現可圈可點。在完全執政後，拜登所提出的另輪振興方案，將不易受到國會阻饒，這也有助於美國新政府的施政流暢度。

在半導體製造商三星電子與美光，皆樂觀看待其獲利和營收，市場也認為科技前景環境已大獲改善。

三井住友資產管理（Sumitomo Mitsui Asset Management）首席總經策略分析師Masayuki Kichikawa表示，預估拜登上任後，財政支出和政府赤字應會再增加。因為有通貨再緊縮交易，也就是認為日後經濟成長會受阻與產生通縮現象，故美元疲軟，股票走強，長期殖利率上升，以及商品價格也一併增加。

早盤漲幅最大的股票是村田製作所（Murata Manufacturing），上漲3.4%，其次是大金工業（Daikin Industries），上漲2.95%。

電子機械製造商，因包含許多與半導體相關業者，股價上漲1.94%，並創下2000年5月以來最高紀錄。

不過，表現最差的是光學儀器商豪雅(Hoya)，下跌1.79%，其次是東海旅客鐵道(Central Japan Railway)，也下跌0.14％。

(時報資訊)