美國聯合國大使克拉夫特預計13日訪台，總統府發言人張惇涵表示克拉夫特一向支持台灣，相信注視台灣旅行法再一次的具體實踐，有助台美關係深化。目前外交部正協調溝通中，有進展會對外界說明。

即將卸任的美國國務卿蓬佩奧透露克拉夫特將訪台，引起關注，總統府發言人張惇涵表示，克拉夫特一向支持台灣，甚至讚揚台灣是良善的力量，此次訪台行程，政府表達誠摯的歡迎，相信也是台灣旅行法再一次具體的實踐，相信對未來美之間進一步合作有正面幫助。

不過蓬佩奧在同篇聲明中指出台灣是「自由中國」，被問題能否接受自由中國的稱呼？張惇涵回應指出，若長期關注蓬佩奧言論的人都清楚知道，蓬佩奧一直堅定支持台灣也都用台灣來稱呼，甚至讚揚台灣是區域民主的典範。而蓬佩奧在推特也表示，美國會支持台灣強化國防的實力，也提到美國會堅定地跟台灣站在一起，對台支持不言可喻。

(中時 )