電子零組件廠—信邦(3023)深化MAGIC五大領域布局，將產品朝智慧化及無人化延伸，今年營運可望較去年兩位數成長，再創歷年新高，日系外資看好信邦前景，給予目標價268元，外資也持續買進，信邦今天盤中股價強攻漲停板，再創掛牌新高價。

由於綠能、工業及車用等客戶需求強勁，讓信邦去年第4季業績擺脫歷年較第3季減少趨勢逆勢衝高，2020年第4季合併營收為61.4億元，季成長3.66%，年成長49.35%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為219.19億元，年成長20.62%，創下歷年新高。

新冠肺炎疫情引發全球關注醫療產業、各式無人化及自動化應用均以加速推進中，綠色經濟也持續受到重視，隨著各產品客戶布局發酵，信邦董事長王紹新表示，今年營運可望較去年兩位數成長，再創歷年新高。

日系外資報告指出，信邦2020年產品，綠色能源營收年成長40%，佔2020年整體營收30.6%，通訊產品年成長17.9%，約佔總營收26.8%，工業產品年成長7.9%，約佔25.4%，醫療產品年成長16.7%，約佔8.9%，車用產品年成長16.3%，約佔8.5%，我們期待非IT營收增長以支持2021年到2022年間毛利率上升趨勢，由於全球對ESG(環境、社會、企業經營)因素看重，我們預計信邦將在綠色能源中長期發展趨勢中受惠，且公司持續擴大智能能源產品，而電動自行車部分，我們預測2021年的出貨量將年成長86%，營收貢獻將由2020年的2%上升至4%，尤其是公司在電動自行車部分涉入車輛控制元件(VCU)和電池/電機控制模組，有鑑於良好的營收前景，我們重申「買進」評等，目標價從222元上調至268元。

(時報資訊)