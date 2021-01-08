最新移動式空氣品質緊急應變車的監測內容更完整，解析汙染物更多元。（周麗蘭攝）

移動式空氣品質緊急應變車可分析的化學物質更多也更精準。（周麗蘭攝）

斗南鎮異味困擾鎮民許久，去年累積陳情案達290件，雲林縣環保局成立環境品質監督小組強力稽查，最近再把移動式空氣品質監測車開進斗南田徑場，只要民眾陳情異味就能及時採樣檢測分析，快速抓出違規汙染源。

斗南鎮有工廠、有畜牧業，鎮內垃圾也堆積如山，不定期傳出異味甚至惡臭，去年十月縣長張麗善震怒，要求環保局徹查，臭味頻率雖降低，但鎮民表示臭酸味還是隱約聞得到，大約在下午四、五點發生，盼盡快查出是哪裡發臭。

環保局把斗南鎮區畫成9個區域，派遣最新空氣品質監測車進駐斗南田徑場，24小時不中斷進行日、夜間汙染調查分析，並派稽查人員採樣送監測車化驗，以科學辦案精神毋枉毋縱。

環保局空氣噪音管制科長廖崇圜表示，去年採購最新型移動式空氣品質緊急應變車，監測內容更完整，解析汙染物更多元，除能掌握汙染物成分及濃度，還可特別針對硫化物、氨氣等物質，進一步判定來自畜牧業或工廠運作，數據具備代表性。

廖崇圜表示，該局也鎖定可疑汙染源在廠區後方加裝「微型空氣品質感測器」，監測高汙染趨勢，民眾若聞到異味，可立即通知環保局0800-556-003。

縣長張麗善表示，環境品質是民眾生活基本的尊嚴，以嚴謹的態度執法，守護鄉親呼吸一口新鮮空氣的需求。

(中時 )