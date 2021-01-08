達德能源擬在雲林外海鋪設80支風機，原本環評承諾不會在11月至翌年3月在潮間帶施工，但因新冠肺炎疫情影響，入境外國勞工需居家檢疫14天、入秋以來海象差，目前簽約的海纜佈放船已與其他公司簽訂合約，4月無法展期、船上裝載的5條海纜需有特的儲放槽，但僅有的儲放槽均已滿載，因此希望在2月15日起能在四湖上岸點海纜鋪設作業，今天召開環差會議專案小組，建議不予變更，後續會再提至環評大會確認。

環境權保障權基金會律師王清蓉表示，11月至翌年3月不得施工是環評重大意見，農委會特生中心、農委會林務局等單位皆強烈要求應採納此意見，委員也認為很重要，也是當初此環評通過的重大前提，而且此環評通過時並未針對漁類資源的影響有對策，如要修正此承諾應重新提請環評。

農委會代表指出，11月至翌年3月應避免施工，如要施工應有積極補償措施，但遇鳥類繁殖，補充遇到繁殖的因應措施。

多名委員提及，鳥類觀測數據為今年3月開始，但開發單位卻選在過去觀測最多的2月動工，恐怕會影響鳥類繁殖；開發單位最後修正，希望從3月起施工。

最後，環差初審小組認為，據開發單位所提書面說明資料及會上答覆，未就目前生態監測現況、海纜鋪設作業施工方式與期程、本次變更對當地空氣品質、鳥類、海洋生態、漁業資源、鄰近養殖魚塭等影響進行完整評估，且施工區域位於「海岸保護區」「野生動物保護區或重要棲息環境」等環境敏感地區，經專案小組委員審查認定，開發單位無法提供科學性數據以解釋本案變更合理性，建議不同意變更，再提環境影響評估審查委員會討論。

(中時 )