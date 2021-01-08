生產基地在南台灣的鉅明（8928），受益美國主力客戶追單和新品訂單湧進，2020年12月營收達3.85億元，創下單月歷史新高紀錄，不過，和發產業園區的新廠要到2022年才能完工啟用，目前只能善用大發廠、裕民廠、以及新厝廠的產能，提供客戶的訂單需求。

高爾夫球桿頭代工廠鉅明2020年12月營收3.85億元，年增52.26％，累計2020年全年營收約24.15億元，年減7.53％。

不過，法人指出，鉅明受惠高爾夫球桿頭代工廠需求爆棚，2020年營收3.85億元，已經超越過去單月營收3.50億元的最高紀錄，為該公司營收締新猶。

鉅明發言人陳德根8日表示，鉅明生產基地集中在南台灣，為了因應2020年底的客戶新單和舊品的追單，大發廠、裕民廠、以及新厝廠的產能，幾乎全開。

他說，2021年第一季的訂單「也已經塞爆了」，全年應該都還不錯，只可惜的是，鉅明購買的和發產業園區3185坪土地，地基打好之後，目前還在鋼構興建過程，要到2022年才有完工啟用，趕不及這波熱潮。

(工商 )