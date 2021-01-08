訊連科技轉投資公司玩美移動，於 2021 CES 美國消費電子展全新推出一款影片編輯 App——「玩美 Video」，背 後影像技術源自於曾獲多個國際獎項、利用人工智慧(AI)及擴增實境(AR)技術為基礎的「玩美彩妝」App 美妝科技，讓使用者能在影片中上妝、改變髮色、修容及添加精采影片特效。

由玩美移動開發之玩美彩妝為使用者帶來精準便利的上妝自拍功能，而玩美 Video 則更進一步將虛擬彩妝功能帶入人像影片編輯，利用擴增實境(AR)的上妝模式及獨家開發專利 AgileFace臉部特徵追蹤技術，能自動精準偵測每位使用者的五官，提供最精準、 完整及自然的虛擬彩妝及修容效果。使用者選擇的彩妝及修容特效會隨著影片播放即時 準確套用，彷彿拍攝時即自帶美顏妝容。玩美 Video 速成美妝影片編輯功能，讓使用者無論或動或靜都能呈現最美狀態!

玩美 Video 重點App重點功能包含：（1）百種妝容一鍵上妝，包含唇色、眼影、眉型、眼線及腮紅。（2）多樣化影片修容工具選擇，包含瘦臉、眼型、鼻型、唇型微調及美膚（3）實時虛擬髮色可供使用者體驗，包含單色及漸層髮色。（4）多種精彩增強實境影片特效選擇。（5） 簡易分享功能，能迅速上傳至 FB、IG、抖音等社群平台。此外，玩美 Video 同時提供尊享版服務，供使用者無限制使用各種精緻妝容及妝感系列、完整細部美顏功能、移除浮水印，以及不限長度的影片編輯。

「我們很開心能在 2021 CES 大會上推出玩美移動的全新產品『玩美 Video』，有了智慧彩妝影片編輯 App 的加入，讓玩美移動的 App 產品線更加完整。我們希望能藉由簡易的影片上妝功能，鼓勵全世界的使用者能更輕鬆大膽地展現最美的自己。」玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎表示，「此款 App 的誕生反映了線下社群媒體影片分享的大量需求， 而玩美提供的智慧上妝功能更將影片編輯提升至更高層次，讓使用者更放心展現自己最美片段。」

(科技)