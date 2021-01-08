年關將近，許多旅外的民眾都將回台過年，您親愛的家人是否也面臨防疫旅館一房難求或價格過高的問題。海霸王集團旗下的德立莊酒店台北館及高雄博愛館，為使民眾及旅外家人能安心返台過年特別推出換家人旅宿概念，即日起推出『我居家你安心 換家人旅宿14天專案』，入住德立莊酒店台北館雙人入住每人每晚只要788元，高雄博愛館雙人入住每晚每人只要666元。讓您及家人一同安心度過檢疫時期，也用換家人旅宿的行動和台灣共同防疫。

為了讓換家人旅宿的方式能讓家人享受如同度假的休閒感，兩館都特別安排視野良好的市景房，增加居住的舒適感。兩館皆位於位置便利的區域，對於家人的出入來說十分便利，透過這樣的方式能讓家人更安全及舒適，也能讓處於防疫隔離者在家中度過隔離期，回歸正常生活。

專案為了讓旅宿的家人享受衣食無憂的氛圍，每房特別加贈3000元餐飲券，住客可憑餐飲券於海霸王旗下海霸王餐廳、打狗霸、前鎮水產、魅麗海中庭餐廳及ice papa進行消費，住宿期間還能享有住客用餐85折優惠，讓您住的安心吃的滿意。此外加訂客房還可享加訂優惠價，讓移地而居也能經濟實惠。

(工商 )