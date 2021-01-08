台塑四寶公布2020年財報成績單，受到新冠肺炎衝擊，其中以受原油價格影響最直接的台塑化獲利影響最鉅，全年每股稅後盈餘0.79元，台塑、台化也均相較2019年呈顯明顯衰退，南亞則受益去年第四季本業營業利益攀升，全年每股獲利3.24元，是台塑四寶中唯一相較前年正成長的個股。

台塑(1301)2020年本業利益170億元，年衰退15.4%，合併稅前利益240億元，年衰退42.9%，每股稅前盈餘為3.78元，稅後利益199億元，比2019年減少173億元，衰退46.5%，歸屬母公司每股稅後盈餘為3.14元；台塑表示，受新冠肺炎疫情影響，各國封城鎖國導致需求急遽萎縮，原油期貨價格甚至在第2季出現負數，全球經濟嚴重衰退，加上同業新增產能陸續投產，市場供給增加，拖累石化產品價格下跌，所有產品平均價格比2019年低，幅度介於12~38%。

南亞(1303)2020年合併稅前利益較2019年增加37億6,062萬元，主要為營業利益212.2億元，較2019年增加113.3億元，大幅成長114.65%：自年初以來，產業面對疫情，由被動因應、設法降低傷害，逐漸轉為積極適應、從中尋求新經濟商機。南亞2020年本業營業利益逐季增加，於第4季達到高峰，全年累計營收雖因油價影響而減少，但獲利卻比2019年顯著成長，歸屬母公司稅後利益為257.01億元，每股稅後盈餘3.24元。

台化(1326)2020年全年度歸屬母公司稅後利益為195.4億元，每股稅後盈餘3.34元，比2019年度稅後每股盈餘5.09元，減少1.75元，衰退34.4%；台化表示，去年雖受疫情影響，市場需求驟減，原油及石化產品價格大跌，但第2季起各國陸續解封並重啟經濟，尤其大陸市場恢復明顯，隨著疫後新商機出現，積極拓展銷售，惟整體尚未回復至疫情前水準，營業利益仍較前年減少6.6%。

台塑化(6505)2020年自結合併稅前利益87.21億元，比2019年稅前利益448.98億元減少361.76億元，全年自結合併稅後利益74.27億元，比2019年稅後利益367.48億元減少293.2億元，其中歸屬母公司的稅後利益74.84億元，每股稅後盈餘0.79元；台塑化2020年受全球新冠肺炎疫情影響，油品需求疲弱，加上7月RDS#2(重油加氫脫硫第二套)意外事故之影響，煉油廠原油平均煉製量373.6千桶/日，比2019年減少106.6千桶/日；合計油品銷售量152,609千桶，比2019年減少41,921千桶，售價方面，主要受國際原油價格下跌21.3美元/桶影響，油品平均售價比2019年同期減少20.4美元/桶。

(時報資訊)