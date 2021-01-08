桃園市大園區一名邱姓男子，7日下午接獲詐騙電話稱其兒子涉及毒品交易遭綁架，要求支付300萬元贖金才肯放人，邱男一時聯繫不上兒子於是信以為真，嚇得趕緊報警，所幸在警方的協助下，順利聯繫上邱男兒子，成功攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，邱姓男子於7日下午神色慌張、眼眶泛淚跑到派出所報案，稱接到不知名電話，表示其兒子誤信朋友，涉及毒品交易黑吃黑，要連帶賠償300萬元，且現在已遭到軟禁，若不付錢則要將其兒子斷手斷腳。

邱男聽到電話那頭不斷傳來年輕男子的哭喊聲，且兒子電話一直無人接聽，無法確認他的安危，於是信以為真。警員陳祐煜、王怡雅得知後，馬上就跟邱男說這是常見的詐騙手法，但邱男仍相當著急，一心想救出兒子，執意前往農會匯款。

員警不斷苦勸並持續撥打電話，總算與邱男兒子聯繫上，邱男兒子表示因為在上課手機關靜音，所以才沒接到電話。邱男聽到兒子的聲音，激動得眼眶泛淚、鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。

警方呼籲，民眾如有接到疑似詐騙電話，應先保持冷靜，不要依照歹徒的指示做任何動作，可直接前往鄰近之警察機關尋求協助，以避免受騙上當。

(中時 )