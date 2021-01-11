路竹區一名男子情緒失控，警方獲報到場，準備破門而入。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一名35歲男子10日下午情緒失控，先向鄰居丟雜物，後來被家人帶到房間內，他竟然持兩把西瓜刀，並鎖門；他持續向鄰居丟東西。家人擔心對鄰居造成危害，報警求助。警方到場壓制他，強制送醫。

湖內警分局路竹分駐所表示，10日下午2時10分左右，接獲居民報案，表示其兒子近期有情緒失控情形，今日更是突然在自家門口向外丟擲物品，被家人制止後，竟持2把西瓜刀回到2樓的房間內，將門關上，不讓他人進入。

此名失控男子持續向屋外丟擲雜物，他的父母親擔心造成家人或鄰居危害，報警請求協助。

警方到場後，經家屬同意，破門制止男子脫序行為。現場員警評估現場情勢，為安全起見，以優勢警力使用盾牌、警棍，及辣椒水進行攻堅。

在破門之際，雖男子一度欲持刀攻擊員警，但員警們抓準時機，以盾牌擋下其攻勢，並以辣椒水及警棍反擊。男子雙眼在接觸到辣椒水後，也立刻棄械投降，被警方壓制帶出。

所幸，整起事件並未造成任何人員受傷，男子隨後則被救護人員送往醫院就醫。

(中時 )