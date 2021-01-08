東北角石頭屋聚落猶如台灣遺世獨立的神祕漁村，住戶近年力拼列冊文化資產，盼傳承古漁村風貌；其中卯澳漁村罕見2層樓、百年歷史的吳家樓仔厝，上月被認定「沒有特殊性」、「現況毀損嚴重」，申請指定古蹟案以失利收場；另馬崗漁村15號石頭屋因建物證明待補件，申請案暫緩。

卯澳、馬崗聚落過去漁業興盛，有「小基隆」之稱，居民就地取材採用砌石、疊石頭工法蓋屋，抵擋冷冽東北季風，清朝流傳至今已上百年歷史，至今仍有30多座石頭屋矗立，不過僅馬崗街11號、12號石頭屋，順利於2019年獲公告為歷史建築。

這次申請指定古蹟的建物為卯澳漁村的「吳家樓仔厝」，相傳是日治時期興建至今，屋內4個角落共有8個槍眼，還有火型山牆及非常罕見的石雕太陽圖騰，是少見2層樓以上的百年石頭屋，雖外表殘破、牆垣殘缺，但細細考究仍可見昔日風華。

新北市文化局表示，去年7月起啟動專案小組會勘，上月經文資委員審議，認為台灣石造樓房眾多，古厝現況毀損嚴重、僅剩殘牆，且無法確認使間年代，減損藝術與科學價值，已無特殊性，駁回指定古蹟申請。

「將重新提報歷史建築！」吳家樓仔厝屋主許素惠表示，樓仔厝是祖產，若能依循古法文資修建，必能展現重要的歷史意義與價值，雖申請指定古蹟沒通過，會改申請登錄歷史建築，盼注入公部門資源，共同保存東北角石頭屋文化。

此外，緊鄰11、12號的馬崗街15號石頭屋，提報申請登陸「歷史建築」，文化局上月召開文資審議會，因房屋所有人繼承手續未完成，待屋主補件後會再次審議；提報人之一游伯軒說，15號建物內部保存更完整，對登錄歷史建築有信心。

(中時 )