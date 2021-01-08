寒流來各地傳猝死 侯友宜：昨已啟動防寒機制 16:412021/01/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今到汐止衛生所出席智能服務升級記者會。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流發威，各地陸續傳出猝死案件，新北市今（8）日凌晨至中午12時，共有6起內科OHCA案件，其中2人送醫急救後恢復生命跡象，死亡的4人中有名患者是癌末病患。 新北市長侯友宜表示，這兩天因溫度驟降，造成多人因為心血管疾病或是其他的疾病產生猝死的案例，新北市已在昨天啟動防寒機制，除讓各部門全力宣導以外，也同時去實地了解，讓民眾在保暖上能夠得到公部門的資訊及資源，民眾的健康我們要全力守護，躲過這一波的寒流。 外送員疑天冷猝死 陳信瑜：雇主應主動為勞工送暖 防疫旅館吃緊 侯友宜：不斷擴充能量 (中時 ) #猝死 #侯友宜 #啟動 #防寒機制 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市警察局長傳異動 侯友宜： 能來的都是最優秀 16:252021/01/08 社會 洞悉大陸疫情防控真相 04:102021/01/08 論壇廣場 台灣一夜急凍25人猝死 最年輕40歲 國健署：心血管族群留意 11:162021/01/08 社會 澎湖養殖業 箱網移外海深水區避寒 04:102021/01/08 焦點要聞 屏東輕航機昨墜毀釀2死 運安會啟動調查 12:382021/01/08 社會 鶯歌鐵路地下化 新方案露曙光 04:102021/01/08 地方新聞 桃園拉拉山降雪 山區道路結霜 鄭文燦：提醒注意安全 11:142021/01/08 生活 新聞早班車》藍批綠委昔挺太陽花 民主素養太差 07:222021/01/08 政治 霸王寒流斷崖式降溫 彰化又4人凍未條猝死 11:472021/01/08 社會 寒流來襲氣溫驟降 北市2長者疑天冷猝死 11:022021/01/08 社會 陽明山降下2021年初雪！ 民眾開心堆起雪人狂拍照留念 09:062021/01/08 生活 社會熱門新聞 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 機師夢碎 25歲獨子首體驗輕航機遇死劫 父慟：明年原要出國學飛 - 社會 屏東輕航機起飛畫面曝 死者母親批罔顧人命：天氣差還起飛 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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