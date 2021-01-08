寒流發威，各地陸續傳出猝死案件，新北市今（8）日凌晨至中午12時，共有6起內科OHCA案件，其中2人送醫急救後恢復生命跡象，死亡的4人中有名患者是癌末病患。

新北市長侯友宜表示，這兩天因溫度驟降，造成多人因為心血管疾病或是其他的疾病產生猝死的案例，新北市已在昨天啟動防寒機制，除讓各部門全力宣導以外，也同時去實地了解，讓民眾在保暖上能夠得到公部門的資訊及資源，民眾的健康我們要全力守護，躲過這一波的寒流。

(中時 )