太景*-KY(4157)2020年12月營收為377.5萬元，較前一年同期成年增205.2％；2020年第4季營收851.5萬，年增16.5％；2020年全年營收合計2342.2萬元，年增12.6％。

太景指出，抗生素奈諾沙星於中國大陸的銷售量已開始顯現去年初進入醫保後，因降價帶來的以量換價趨勢，全年度銷售量達去年的3.2倍；光是第4季的銷售量則達到去年同期的5.4倍。以(口奎)諾酮抗生素的市場規模及競品市場來看，並隨著兩岸銷售穩定增加，奈諾沙星未來的市場版圖尚有極大擴展空間，預期看好2021年營運。

由單一市場分析，太景奈諾沙星今年元月進入中國大陸醫保目錄後，前三季銷售量皆為去年同期的2～3倍，第四季遽增至5.4倍，創下上市以來的銷量新高，全年度銷售量總計為去年的3.2倍。台灣的銷售也顯著成長，全年度銷售成長率約3成。

太景的奈諾沙星除了兩岸市場，太景目前已授權海外34個國家，包含去年熱騰騰剛完成授權的加拿大、紐西蘭、澳洲、韓國，各個市場的合作夥伴皆積極進行藥品申請上市的相關程序，待取得當地藥證後，正式開拓銷售市場。此外，在藥物開發方面，受到法人密切關注的流感新藥TG-1000已進入中國大陸二期臨床，並同時完成中美雙報；海外授權亦逐步按計畫向前推進。

(時報資訊)