美股三大指數隔夜同步創新高，那斯達克飆破13000點，推進昨日跌深的恆生科技指數大漲2.73%。

周五香港恆生指數收漲329.70點或+1.20%，為27878.22點。國企股(H股)上漲158.82點或+1.47%，為10955.55點。汽車股大漲2.72%，表現最好。

吉利汽車大漲19.6%，報33.25港元；北京汽車大漲7.52%，報3.0港元。吉利汽車將與百度合作，百度開發的電動車將在吉利工廠生產；另吉利調高今年銷售目標至153萬輛。

另媒體報導，蘋果正與南韓現代汽車進行談判，開發自動駕駛和電動車技術。

農夫山泉漲2.14%，報66.6港元。創辦人鍾睒睒持股84%，據富比士最新統計，鍾睒睒身價935億美元，遠超過馬雲的581億美元，坐穩中國首富寶座；並超越印度信實集團富商安巴尼(Ambani)，登上亞洲首富，列全球第六名。

三星供應商舜宇光學大漲4.1%，報189.1港元，成交金額近9億港元。三星電子公布上季初步財報，在遠距辦公趨勢下，獲利大增26%，晶片和面板的成長，抵銷了智慧型手機銷售的下滑。

中芯國際大漲10.61%，報25.0港元。雖然遭美國逐出在OTCQX市場進行買賣，但外資力挺，大摩和小摩分別增持300萬股，內資增持近700萬股。

中國三大電信商跌勢放緩，中國移動仍大跌4.14%，中國電信跌3.44%，中國聯通跌0.89%；另三大電信商出現巨量成交，分別成交10.79億股、31.8億股、13.47億股，股價較高的中國移動遭拋售，成交金額高達441億港元。紐約證交所的除牌效應，持續第二天的發酵。

(時報資訊)