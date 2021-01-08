台中市21歲鄧姓男子8日駕駛自小客貨車，沿豐樂路3巷往長生巷方向行駛，1隻貓咪突然從右側路旁衝出馬路，鄧男一時驚嚇，車子失控撞及2部停在路邊車輛與瓦斯管線，整台車輛翻車，鄧男自行脫困爬出車外，所幸無人受傷。

警方指出，鄧姓男子衝撞後，現場瓦斯管線當場破裂，瓦斯不斷外洩，相當危急，肇事車輛翻覆，4輪朝天，警方通知瓦斯公司派員緊急開關天然氣並灑水，擔心瓦斯外洩時，造成其他意外發生。

肇事小客車翻覆後，滿地碎零件、相當凌亂，路旁1輛轎車車頭被撞凹，警方當場對鄧進行酒測，酒測值為零。鄧姓駕駛向警方供稱，行車時突然發現前方有1隻貓衝出，他閃避不及，失控撞路邊車輛及瓦斯管線，造成車損，鄧須負賠償責任，直呼超衰。

台中市警方指出，近年來因流浪貓狗發生的車禍案件頻傳，騎車或開車，用路人因遇貓、狗導致車禍發生，依道路交通管理處罰條例，可對飼主開罰300至600元罰鍰。

(中時 )