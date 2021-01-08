基商航電科攜手電視台簽訂產學合作 領學生走出校園多元學習。（基隆商工提供／吳康瑋台北傳真）

基隆商工秉持「跨域合作，攜手共贏」的信條邀請地方電視台中嘉吉隆與校內成立四年的航空電子科基商航電科，簽訂產學合作意向書，希望透過與在地的企業資源結合，能夠提供更多不同的機會，讓學生們除了課程，還能有機會走出校園，學習不同的產學合作，創造雙贏。

此外，基商也正式對外宣布，成立「無人機操作證」室內練習場，邀請業界培訓許多專業飛手的「飛隼飛行學院」教練群，現場輔導學子進行基本操作證術科操作項目，由教練群示範難度較高的 8 字飛行、公轉自轉等不 同的精湛操作技術，讓學生們個個目不轉睛。

基隆商工校長洪光賢指出，透過不同的業界資源做跨域整合，使學生能應用所學，並且由專業的服務學習以增加副學習的正確媒體運用相關知識，讓學生們 的學習與印證變得更有感;從中也能了解到基商航電科的專業是可以直接跨域 接軌的，甚至到與相關業界接軌或交流的能力，更期望未來能完成室內無人機考 場的認證，讓學生們與相關無人機考證需求的大眾，能有舒適的室內考場應試。

中嘉經理李宇屏表示，吉隆身為在地媒體一份子，產學合作是一件雙贏的好事，感謝基隆商工航空電子科長期支持電視台承辦的在地影像比賽，共同來豐富有線電視的第三公用頻道內容，未來希望透過這個產學合作，讓學生增加專業技能，探索職涯方向。

負責活動籌備的航空電子科教師蔡宗和指出，自從無人機管理條例在立法階 段即已在規劃學校建置無人機操作證考場，並規劃將考證的相關術科加入航電 科的專業實習課程中，又因考量基隆多雨，故將練習場設定於室內，使學生能不受天候因素進行練習，如此能讓學生及早把握操作證的技術，也更希望能順利完 成民航局認證為室內無人機操作證的基本級考場。

蔡宗和強調，航拍的應用已是多數影 片不可或缺的素材，將持續鼓勵學生參加與基隆市相關的影像比賽；也特地邀請電視公司一起做區域資源整合產學合作，希望學生們除了參加影 像比賽外，能有更多機會走出校園進行更多專業的實踐、驗證，以增加相關經驗， 也讓學生能更貼近基隆的人文風貌，使學生們加強在地認同感。

基商航電科攜手電視台簽訂產學合作 領學生走出校園多元學習。（基隆商工提供／吳康瑋台北傳真）

基商航電科攜手電視台簽訂產學合作 領學生走出校園多元學習。（基隆商工提供／吳康瑋台北傳真）

基商航電科攜手電視台簽訂產學合作 領學生走出校園多元學習。（基隆商工提供／吳康瑋台北傳真）

(中時 )