越南河靜鋼3月份盤價大漲 熱軋和線材每公噸漲60～65美元 19:012021/01/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 目前國際冷軋系列鋼品市場持續暢旺，相當程度帶動熱軋原料行情，加以鐵礦現貨指標價格仍處高檔，而現今越南熱軋、線材下游用戶的營運狀況亦屬穩健，在斟酌國際行情與供需狀況後，台塑河靜鋼決定，今年一月份越南內銷盤價在去年12月份盤價基礎上作以下調整，熱軋調漲65美元/公噸、線材調漲60美元/公噸，交期基本落於三月間。 陸寶鋼大漲 中鋼2月盤價漲定了 6字頭快來了 台積電攻上580元 台股奔15400點新高 (工商 ) #台塑 #熱軋 #線材 #河靜鋼 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》陸寶鋼盤價大漲 中鋼2月拚連8揚 10:512021/01/07 財經 《商情》空頭回補 激勵LME期銅連3漲 10:002021/01/07 財經 面板大漲 雙虎Q1料賺逾百億 本季價格可望再上揚10％ 04:102021/01/07 財經要聞 鎳價飆 燁聯燁興Q1接單無懸念 04:102021/01/07 證券．權證 法人：區間操作為宜 美元急貶 金價快升 04:102021/01/07 投資理財 台積電6字頭快了 謝金河：今年做到2件事會更棒 10:532021/01/08 財經 《商情》原物料成本持高 帶動寶鋼漲勢強勁 13:582021/01/08 財經 第一銅、華榮董座王宏銘請辭 04:102021/01/08 證券．權證 乙烯、PVC報價走堅 台塑化、台塑、華夏、聯成收益進補 20:202021/01/07 財經 《商情》美元反彈 打壓紐約棉花期貨回落 10:002021/01/07 財經 萬五有壓 台積電帶領概念股護國 04:102021/01/07 證券．權證 財經熱門新聞 陸煤炭嚴冬需求爆增12％ 1國將撿槍 澳再度夢碎 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 他驚求美元別亂賣 台幣太猛：最慘受災戶心淌血 - 財經 不再是一個人的武林？ 謝金河細數2021護國群山 - 財經 航海王慘了 陽明、長榮殺跌停 專家爆2大死穴：別上船 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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