目前國際冷軋系列鋼品市場持續暢旺，相當程度帶動熱軋原料行情，加以鐵礦現貨指標價格仍處高檔，而現今越南熱軋、線材下游用戶的營運狀況亦屬穩健，在斟酌國際行情與供需狀況後，台塑河靜鋼決定，今年一月份越南內銷盤價在去年12月份盤價基礎上作以下調整，熱軋調漲65美元/公噸、線材調漲60美元/公噸，交期基本落於三月間。

(工商 )