國際廢鋼原料價格持續於高檔，豐興(2015)由於短期鋼價漲多，本周全面以平盤開出，廢鋼、鋼筋中止先前連續七周上漲。

豐興宣布，本周廢鋼收購價、鋼筋，型鋼產品均維持平盤。市場預期，隨著國際廢鋼原料價格居高不下，預期對後續鋼價仍有撐。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼每公噸小跌3美元至457美元，美國貨櫃廢鋼上漲2美元至452美元，澳洲鐵礦砂由每公噸159.2美元大漲至171.75美元。

上周，隨著國際廢鋼原料價格持續大漲，廢鋼收購價每公噸再漲300元，鋼筋也繼漲400元，廢鋼、鋼筋均為連續第七周上漲；型鋼也強勢補漲，每噸基價上漲1,000元。

回顧去年12月，國際原料行情持續大漲，12月累計大漲逾百美元；隨著原料價格攀高，豐興上周鋼筋為連續第七周調漲。

豐興本周廢鋼、鋼筋均為平盤，中止先前連續七周上漲；廢鋼收購價持平於每公噸1.12萬元。本周鋼筋也維持平盤為每噸1.99萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

國際原料行情於去年末持續大漲，美國貨櫃廢鋼報價2020年12月累漲逾百美元，大漲約133美元。若從去年11月23日起算，隨著國際廢鋼原料價格一路上漲，累計漲了逾135美元，為反應成本，豐興鋼筋先前連續第七周上漲，已累計調漲4000元。

(時報資訊)