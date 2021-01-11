台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)隨著接單持續增旺，去年12月營收8.5億元，改寫21個月新高。公司表示，目前訂單能見度達第二季，對上半年營運展望樂觀。

春雨工廠2020年12月自結營收為8.46億元，創去年單月新高，寫下近21個月新高紀錄，月成長9.38%，也比前年同期增加6.78%；2020年全年自結合併營收為80.55億元，年減幅度縮減至13.7%。

春雨董事長林輝政表示，受惠於全球經濟復甦，帶動國際鋼品市場需求強勁，台灣、中國、印尼等三地的接單狀況自去年第三季起轉趨順暢且價量齊揚，出貨亦穩健成長，激勵公司去年12月營收站回8億元大關，改寫近21個月新高紀錄。公司營運已擺脫疫情陰霾，業績將重回成長軌道。

林輝政進一步指出，目前鐵礦砂價格維持升勢，且中國政府為減少溫室氣體排放，自今年1月1日起開放廢鋼進口做為煉鋼的原料，由於中國市場的需求龐大，加上鋼鐵原料價格持續看升，長期可能推升所有鋼品價格的上漲，是否會成為支撐鋼價的有利因素，值得觀察。此外，日前中國寶鋼開出的2月盤價全面上漲，預料中鋼會順應國際行情，讓國內第一季鋼價維持漲勢，今年整體鋼鐵市況榮景可期，目前春雨的接單進展在去年12月份持續增強，訂單能見度達第二季，公司樂觀看待上半年營運表現。

(時報資訊)