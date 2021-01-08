英國倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)8日發表聲明，有鑑於新冠肺炎疫情在該市迅速傳播，醫療體系因大量患者湧入而面臨崩潰，故宣布倫敦進入重大事故狀態。事實上，隨著德國在24小時內便有高達1,188人死亡，加上倫敦進入重大事故狀態，歐洲疫情恐陷入新一波危機。

沙迪克汗在聲明中指出，由於病毒失控而快速傳播，讓倫敦情勢進入關鍵階段。倫敦確診病例數快速增加，與2020年4月大流行高峰期相比，在醫院接受治療的患者增加逾3分之1。

其表示，由於病毒對倫敦威脅已到危急存亡關頭；「若我們不立即採取行動，我們國家醫療體系恐不堪負荷，更多人會因此死亡」，「故宣布倫敦進入重大事故狀態」。

BREAKING: I have declared a major incident in London because the threat this virus poses to our city is at crisis point.



One in 30 Londoners now has COVID-19. If we do not take immediate action now, our NHS could be overwhelmed and more people will die.https://t.co/OjV7SZ4BgQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 8, 2021

根據市長辦公室聲明，目前倫敦醫院中確診人數已達7,034人，相較於2020年4月疫情高峰，已增加35%。英國衛生部長漢考克(Matt Hancock)7日才宣布，政府正將「更多資源」挪移至倫敦市，以及其他醫療體系正「承受最大壓力」的地區。

事實上，2021年對英國來說無疑是在惡運纏身下展開。2021年1月以來，英國因疫情而死亡的人數正以破紀錄之姿上升；該國7日死亡病例為1,162人，為大流行以來單日死亡數第2高的紀錄。

在愛爾蘭，疫情危機也逐漸加重，光7日單日確診人數就達6,521人，過去2週愛爾蘭確診病例更逾44,000例。

此外，英國還出現變種病毒，且較先前更容易傳播，所幸目前尚無證據顯是變種病毒更容易造成死亡。英國官員表示，疫情之所以快速擴散，就是新型病毒出現之故。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，不只是英國，德國單日死亡數達1,188人，已破2020年12月31日1,129人的紀錄，目前德國已延長封鎖至1月31日。

世界衛生組織(WHO)警告，隨著病毒傳播能力的提高，以及症狀的嚴重性，人們應警覺變種病毒的嚴重性。若不能加強控制減緩傳播速度，沉重的壓力遲早對醫療機構產生更大的影響。

目前已在22個國家發現英國變種病毒。WHO呼籲加強公共衛生與社會措施，以確保部分國家幾近垂直的確診曲線能消除。各國應盡可能減輕醫療體系負擔，減少傳播並提高警惕，以掌握任何新變種的出現。

(中時新聞網)